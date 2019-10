Be Forest., Birthh, Altre di B, Weird Bloom, Soda Fountain Rag, Flamingo, Sleap-e Le Man Avec Les Lunettes. Tutti insieme venerdì 18 ottobre e sabato 19 ottobre per festeggiare i dieci anni di We Were Never Being Boring. Ovviamente al Covo Club di Bologna.

Per l’occasione mettiamo in palio un abbonamento per la due giorni.

Per partecipare mandateci un direct via Instagram con il vostro brano preferito tra le uscite di WWNBB.

Tutte le info e i dettagli sull’evento qui.