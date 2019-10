NODE Festival si prepara all’edizione 2020 con la rassegna STACCATO

NODE è un festival modenese di musica elettronica e live media a cadenza biennale a cui vogliamo bene, pensando anche che solo lo scorso anno ha portato in Emilia “al-jabr“, l’esposizione personale di Ryoichi Kurokawa, e i live di Visible Cloaks, Massimo Pilia+Stefano Pupillo, Ben Frost e Caterina Barbieri.

La biennalità di NODE festival ha stimolato una riflessione sulla continuità del programma e aperto un inedito terreno di sperimentazione svincolato da rigide cornici temporali. Nasce così Staccato: una rassegna di quattro eventi e un workshop, previsti fra ottobre e dicembre a Modena, pensata come ideale percorso di avvicinamento a NODE 2020. Un formato diffuso e progettato su misura per La Torre, struttura ex industriale riconvertita in spazio per le arti performative.

Staccato inizia la sua programmazione Domenica 13 Ottobre con le performance di Ben Vince e Laura Agnusdei, due artisti accomunati dalla ricerca sulle potenzialità espressive del sassofono. La serata chiuderà il programma della seconda edizione di Transmission Bands, festival di tre giorni dedicato alle arti digitali promosso da Centro Musica di Modena. L’ingresso è gratuito, ma per entrare dovrete registrarvi a questo indirizzo.

Staccato tornerà il 26 ottobre, il 23 novembre e il 14 e 15 dicembre. Gli artisti del prossimo evento saranno comunicati in anteprima al pubblico a conclusione della serata e, a partire dai giorni successivi, tramite i canali di NODE.