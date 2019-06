Julien Baker celebra i Frightened Rabbit con un brano

In pochi giorni, dopo due nuovi brani rilasciati per il Record Store Day, è tornata Julien Baker con un brano (cover) che sarà incluso nell’album celebrativo dedicato al decimo anniversario di “Tiny Changes: A Celebration of The Midnight Organ Fight” dei Frightened Rabbit.

Il disco è stato creato anche grazie alla forte volontà di Scott Hutchinson, che prima della sua scomparsa si è dedicato a collegare tutti questi artisti per il progetto. A partecipare saranno anche Aaron Dessner, Manchester Orchestra e tanti altri artisti.

Nella giornata di ieri è stata rilasciata anche una cover, che sarà inserita sempre nella raccolta, fatta dai Biffy Clyro.