Due nuovi brani per Steve Gunn

“Be Still Moon” e “Shrunken Heads”, appena pubblicate dalla Matador Records, sono due splendide outtake di “The Unseen in Between”, ultimo album di Steve Gunn : la prima canzone è un waltz acustico dal ritmo trascinante; la seconda – già edita in una versione diversa per il progetto “Our First 100 Days” – ha un tocco country psichedelico tra il bucolico e il malinconico.

Entrambe anticipano la prima trance di date del tour estivo europeo del songwriter americano, che partirà da Lione il 4 luglio e purtroppo non toccherà l’Italia.

(Monica Mazzoli)