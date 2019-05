Monticule Festival, cinque giorni di bass e techno tra le colline francesi

Daltorna il festival di Monticule , uno dei festival elettronici europei più singolari e intimi. Per il quinto anno consecutivo si radunano tra le colline del Sud Ovest della Francia 1500 clubber da ogni parte del mondo in cerca di una situazione protetta e immersa nella natura, con i giusti spazi e i giusti momenti di decompressione. Se non sapevate come noi dove si trova Domaine de Gayfié, date un’occhiata a Google Maps per scoprire che è a circa un’ora e mezzo da Tolosa.