Loyle Carner è un talento già sbocciato che aspetta solo la consacrazione.

Il video per il nuovo brano intitolato “You Don’t Know” feat. Rebel Kleff e Kiko Bun, in uscita su AMF Records, è un buon viatico per l’affermazione definitiva di questo artista hiphop inglese.

Al video ha preso parte anche la madre di Loyle.

(Paolo Bardelli)

foto in home di Vicky Grout