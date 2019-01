Fleet Foxes al lavoro su un nuovo album

Crack-Up è uscito nel 2016 ma stando alle novità arrivate dal profilo Instagram di Robin Pecknold potrebbe essere in arrivo, nei prossimi mesi, un nuovo album dei Fleet Foxes.

Poche settimane fa è uscita una raccolta che è andata a riassumere tre anni (2006-2009) molto importanti per la formazione e lo sviluppo del sound della band.

Il leader della band aveva promesso musica nuova entro “24 mesi” dall’uscita del terzo disco in studio, a giugno scadrà si chiuderà questo varco temporale in cui Pecknold e co. avevano promesso di pubblicare nuova musica.

I brevi passaggi delle demo sono qui: