L’agenda dei Live della settimana (#33, 2022)

Qualche evento “da vacanzieri” fuori città (incluso Motta gratuito a Marina di Pisa mercoledì 17) e un’altra data da circoletto rosso per chi si fosse perso i Fontaines D.C.

Lunedì 15 Agosto – JEFF CLARKE + LEATHERETTE, Bosconegro 15th Floor, San Clemente (RN)

Come da tradizione torna lo Slack Attack! di Ferragosto al Bosconegro.

Dodici band, due palchi, tre djs . Ingresso libero! Live dalle ore 18 puntuali:

JEFF CLARKE (Demon’s Claws, Black Lips) – LEATHERETTE – HRTBRKR – KICK – THE LINGS – SIOUXSIE & THE SKUNKS – LIQUID WORDS – CONTAINER 47 – ROCCO ZULEVI – &THE MOONFISHES – HOMESICK SUNI – THE PROCRASTINATORS – ESPADA (songbook)

Banchetti autoproduzioni: SLACK! – POLLY ESTER – LAURA NOMISAKE – ALTALENA FANZINE – PADIY – UTOPIA STREETMARKET – NOT A BOOKSHOP – DIEGO BONCI – MARTINA GRAZIOSI – CIRCA DIANA PRODUZIONI più NEW ENTRY ! Mölkky Adriatic League, Pesaro.

Postazione aperta per giocare a Mölkky, il gioco di lancio finlandese piu hot del momento.

Lunedì 15 Agosto – PAUL KALKBRENNER + AMELIE LENS, Parco Gondar, Gallipoli (LE)

Uno degli eventi clou dell’estate elettronica italiana 2022, grazie ad una combinazione perfetta di artisti, organizzazioni e location. Tutto questo si verifica lunedì 15 Agosto 2022 al Parco Gondar di Gallipoli, con due grandi artisti: Paul Kalkbrenner è qualcosa di assolutamente unico, un autentico fuoriclasse se non il fuoriclasse per antonomasia della musica elettronica; eclettico, anticonformista, provocatorio, da anni domina i palchi e le dancefloor del pianeta, con uno stile e un carisma decisamente unici. Amelie Lens è un’indiscussa regina della techno, titolo conquistato suonando nei più importanti eventi mondiali, con i suoi party Exhale e con le release della sua label Lenske. Biglietti su DICE

Martedì 16 Agosto – FONTAINES D.C., Parco della Musica, Padova

Dal report di Stefano Solaro della data al Circolo Magnolia, “Questo live è servito ancora una volta a rimarcare ciò che a molti era chiaro da un pezzo: i Fontaines DC sono un’ottima band che ha tutto per diventare “grande”, e si merita il titolo di gruppo guida della scena post-punk D’Albione, con la performance del frontman Grian Chatten a spostare l’asticella dello show verso l’alto, grazie al suo continuo dimenarsi sul palco ed al dialogo, fatto di gesti ed incitazioni più che di parole, con il pubblico“. Ecco l’ultima occasione per vederseli in Italia questa estate, al Parco della Musica di Padova (Via Venezia, 35131) Biglietti a 30 Euro più prevendita su Ticketone e Ticketmaster

Giovedì 18 Agosto – DOYLE (MISFITS), Circolo Magnolia, Milano

Circolo Magnolia & Hardstaff Booking sono lieti di presentare in una notte oscura adatta ai licantropi e a tutte le creature notturne: Doyle (USA). Paul alias Doyle, componente originale degli storici Misfits torna per qualche data italiana presentandoci alcuni grandi classici e brani dal nuovo album. Con special guest Porte h. 19 Ingresso € 20,00 prevendita/€ 23,00 porta. Non serve tessera ARCI

Venerdì 19 Agosto – CASO + SLEAP-E, Tafuzzy Days, Castello degli Agolanti, Riccione (RN)

Tre giorni di concerti, arte, cultura indipendente e basito benessere. Si esibiranno nell’ordine: Giovedì 18: SILKI – EDGAR – MIVERGOGNO – DANIELLE – CORRIDORI

Venerdì 19: VULVA DE LEYVA – TV FUZZ – SLEAP-E (dritta dal nostro It Alien!) – SIOUXSIE & THE SKUNKS – CASO (presenterà il nuovo 7″ Blu/Aranciata Amara)

Sabato 20: COSTA BRAVA – HOFAME – GIALLORENZO – GIOACCHINO TURU’ & VANESSA V. – MONDORIVIERA – CARLO MINUCCI

Vasta esposizione all’interno del castello con gli illustratori Elisa Menini, Ilarius, Radiocomandero, Lisa Menini, Daniele Vanzo, Alessia Elettra Campana, Cami Ruohonen. Inoltre banchetti, autoproduzioni, distro, cibo locale. Entrata a offerta libera, inizio concerti dalle h 21.

Tafuzzy Days non è un brand, è un collettivo di persone.

Sabato 20 Agosto – EDDA, Edonè, Bergamo

Edda, all’anagrafe Stefano Rampoldi, Milano, classe 1963. Alle spalle cinque dischi ed un ep come frontman dei Ritmo Tribale negli anni Ottanta e Novanta. Una lunga pausa dalla musica, dopo aver lasciato la rock band nel 1996. Una crisi personale con anni difficili, comunità di recupero a cui segue una rinascita, umana e musicale che agli occhi del pubblico comincia a fine 2007, quando Edda ricompare con dei video casalinghi su YouTube. Si interessa a lui l’etichetta di Vigevano, Niegazowana: da lì parte una folgorante carriera solista, anche con Woodworm. La maggior parte dei brani sono composti con l’amico autore e musicista Walter Somà. Ingresso gratuito.