“Small Talk”, un inedito per Courtney Barnett

Courtney Barnett ha pubblicato un inedito tratto dalle sessions di registrazione di “Tell Me How You Really Feel”.



“Small Talk” è molto sbarazzina, una indiesong anni zero piuttosto nel tipico stile della Barnett del primo album “Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit” per cui è comprensibile la scelta di non averla inserita nel secondo, che ha altro mood.

In ogni caso è buona cosa avere la possibilità di ascoltarla.

Il vero peccato è che “Small Talk” sarebbe un “appetiser” per il tour europeo di autunno che però – purtroppo – non passerà dall’Italia:

NOV 1 THU Huxleys Neue Welt Berlin, Germany

NOV 3 SAT Kägelbanan Stockholm, Sweden SOLD OUT

NOV 4 SUN Vega Copenhagen, Denmark

NOV 5 MON Rockefeller Music Hall Oslo, Norway

NOV 7 WED Casino De Paris Paris, France

NOV 9 FRI

Sonic City Festival Kortrijk, Belgium

Jen Cloher The Courtneys The Coathangers Snail Mail Eleanor Friedberger Drinks Dream Wife MINT FIELD Beverly Glenn-Copeland Polica Joan as Police Woman Lets Eat Grandma Ryley Walker Goat Girl Nilufer Yanya SASAMI Hachiku Hilary Woods Lonnie Holley Nelson Patton Laura Jean Zola Jesus Facs Emma Ruth Rundle WWWater Melanie De Biasio

NOV 9 FRI Schlachthof Wiesbaden, Germany

NOV 12 MON The Olympia Theatre Dublin, Ireland

NOV 14 WED O2 Brixton Academy London, United Kingdom

NOV 15 THU O2 Academy Oxford, United Kingdom

NOV 16 FRI The Dome Brighton, United Kingdom

NOV 18 SUN Great Hall Cardiff, United Kingdom

NOV 19 MON O2 Academy 1 Birmingham United Kingdom

NOV 20 TUE O2 Academy Glasgow, United Kingdom

NOV 21 WED University of Northumbria Newcastle Upon Tyne, United Kingdom

Per noi solo “appetiser” senza il pasto completo.

(Paolo Bardelli)

Photo credit: Tajette O’Halloran