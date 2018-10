Festival della Partecipazione, a L’Aquila i live di Dente e Colapesce con Baronciani

Inizia oggi il Festival della Partecipazione a L’Aquila: in questi quattro giorni ci saranno oltre 50 eventi con oltre 300 ospiti che cercheranno di dare risposte innovative ai problemi del presente.

Il Festival abbraccerà la città sviluppandosi in varie location. Si inizierà oggi alle 17:30 e si proseguirà con appuntamenti che passano anche per eventi culturali e musicali. Noi di Kalporz seguiremo l’evento concentrandoci su due appuntamenti cardine, dal punto di vista musicale: Dente in concerto e Colapesce che riproporrà, a distanza di anni, un live con il disegnatore Alessandro Baronciani.

Il segretario generale di Cittadinanzaattiva, che ha partecipato all’organizzazione del festival, ha spiegato come:” Il festival è un luogo di incontro e confronto, promosso e realizzato dai cittadini, con cui vogliamo da un lato sottolineare, ancora una volta, come l’azione civica possa non solo produrre effetti nella vita reale, ma migliorare la stessa qualità della democrazia”.

Qui potete trovare tutte le informazioni per recarvi al festival