Xiu Xiu + Larsen = XXL: in arrivo il nuovo album

“Puff o’ Gigio” è il titolo del nuovo album della superband XXL composta dagli Xiu Xiu e dai Larsen, il titolo del nuovo disco che uscirà il 7 dicembre è dato da un’interessante crasi tra due animali tanto mitologici quanto popolari: i Puffi e Topo Gigio.

Il lavoro è stato registrato a Torino e per la realizzazione del disco hanno partecipato: Fabrizio Modonese Palumbo, Jamie Stewart, Marco Schiavo, Paolo Dellapiana e Roberto Maria Clemente.

Ecco la tracklist completa del disco:

1. Intro

2. Ghost Maid

3. Interlude

4. Carissimo

5. To Carol Rama

6. Polar Bear Boogie Part 1

7. Polar Bear Boogie Part 2

8. Welcome To My Planet

9. Lemoning

10. Queen Of Koalas

11. Outro

In giornata è stato rilasciato su Soundcloud un assaggio del disco: “Queen Of Koalas”