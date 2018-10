Angelo De Augustine suona “Time” con Sufjan Stevens

Puro e selvaggio sono due buoni aggettivi per descrivere l’attitude di Angelo De Augustine.

Il promettente cantautore, da sempre additato come un unto da Sufjan Stevens, per il nuovo album che uscirà a gennaio ha deciso di lavorare a stretto contatto con Sufjan e la sua crew.

E se Tomb (titolo del nuovo album) sarà pubblicato a gennaio, prodotto anche da Doveman (Thomas Bartlett), per adesso possiamo goderci un bellissimo assaggio di Augustine che suona Time con Sufjan dal vivo al Reservoir Studios di New York.

In questo brano è palese l’indole dei due cantautori capaci di integrarsi tra loro in un brano suonato con semplicità e purezza.