Thom Yorke, “Hands off the Antarctic” per proteggere l’Antartide

Hands Off the Antarctic è il nuovo brano scritto e pubblicato da Thom Yorke per aiutare la missione di Greenpeace che protegge il mare Antartico.

Yorke da sempre vicino all’attivismo e all’ambientalismo ha rilasciato la canzone e ha commentato così la scelta di scrivere il brano: “Ci sono alcuni posti su questo pianeta che sono destinati a rimanere grezzi e selvaggi e non distrutti dall’impronta dell’umanità- su un comunicato uscito per il The Indipendent ha aggiunto- L’Antartide è una vera e propria terra selvaggia e ciò che accade lì ci colpisce tutti. Ecco perché dovremmo proteggerlo”.

Thom Yorke in questo mese è atteso per l’uscita ufficiale della colonna sonora di Suspiria