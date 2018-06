[Sunday Breakfast] Ripetizioni

Una canzone “polleggiata” per dare il mood giusto alla domenica. Una domenica mattina “polleggiata”, chiaramente.

Steve Reich è per me tutto quello a cui gira intorno la ‘musica da domenica’. Belle melodie, lentezza nel procedere della composizione, ripetizione, geniale uso di strumenti percussivi… ogni domenica può essere una #domenicareich. Il giorno del riposo è quello più adatto per affrontare l’ascolto di brani minimalisti, non c’è da correre.

(La composizione qui sopra, “Six Marimbas”, è in realtà la trascrizione per marimba di “Six Pianos”, altro gande lavoro del compositore newyorchese. Enjoy.)