I BRMC in data unica a Cesena

Secondo annuncio per la stagione musicale di “acieloaperto”, dopo quello degli EELS.

Si tratta dei Black Rebel Motorcycle Club, che lunedì 23 luglio tornano in Italia sull’onda dell’ultimo album “Wrong Creatures” (uscito a gennaio, che qui su Kalporz si è meritato un 70/100), unica data italiana in scena nella cornice della Rocca Malatestiana di Cesena.

I biglietti saranno in vendita in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 12 di mercoledì 21 marzo; poi su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle 12 di giovedì 22 marzo.