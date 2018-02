Cover Febbraio 2018: Ought

Il loro secondo album “Sun Coming Down” li ha definitivamente consacrati come una band da cui aspettarsi molto. Gli Ought escono in questo febbraio con il loro terzo album, “Room Inside the World”, e con una grossa novità: il passaggio su Merge Records dopo due dischi per Constellation.

La band di Tim Darcy, Tim Keen, Matt May e Ben Stidworthy hanno registrato il nuovo album presso il Rare Book Room di Brooklyn con il produttore Nicolas Vernhes (Deerhunter e Animal Collective), ed ascoltando i primi due estratti il suo si è – se possibile – ancor più newyorkesizzato: “Disgraced in America“ potrebbe essere un outtake dei National, mentre in “These 3 Things” fanno capolino synth e drum machine con un suono più levigato, per andare oltre al post-punk a cui ci hanno abituato in passato.

Sono loro i protagonisti della copertina di febbraio 2018 (rubrica che compie pure 2 anni) su Facebook e su Twitter.

(Paolo Bardelli)