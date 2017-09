Tornano gli Editors, data unica a Milano

Dopo il successo dell’ultimo tour e dell’ultimo album “In Dream”, gli Editors tornano da queste parti per un’unica data ad aprile a Milano per presentare i successi degli album pubblicati sino ad oggi e il nuovo lavoro di cui non si conosce ancora il titolo ma la cui pubblicazione è prevista nei prossimi mesi.

Queste tutte le info sulle prevendite, già partite dal 21 settembre.

22 APRILE 2018 – ASSAGO (MI) – MEDIOLANUM FORUM

Via G. Di Vittorio, 6 • Assago

Biglietto: 25 / 30 / 35 / 40 euro tutto + d.p.

apertura porte 18 30

inizio concerti 20 00

www.ticketone.it, call center 892 101

bookingshow.com

www.dnaconcerti.com