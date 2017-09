I Phoenix registrano il nuovo video a Mantova

Non poteva essere altrimenti: i Phoenix, come si sa, hanno dedicato il loro ultimo album, “Ti Amo”, alla cultura italo-disco degli anni ’80/’90, per cui anche il compendio visivo è normale sia italiano.

Il video della titletrack è stato dunque girato a Mantova, al Teatro Bibiena. Realizzato dalla società francese Blogothèque, Google Arts&Culture e il Comune di Mantova, il progetto rientra tra le iniziative che hanno preso il via promosse nell’anno di Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016 per promuovere le bellezze architettoniche della città.

La canzone del video non è la versione originale (che spacca, e che di cui consigliamo l’ascolto immediato se incredibilmente ve la foste persa) bensì una versione “mezza live-mezza con base”.

Il tutto comunque simpatico.