Giorni di rientro, giorni frenetici anche per le nuove uscite. Tra le quali anche quella del duo di Seattle, Shabazz Palaces.

“Shine a Light”, una sorta di trip-hippop, è tratta da “Quazarz: Born on a Gangster Star”, uno dei due album che il duo sta per far uscire su SubPop.

L’altro si intitola “Quazarz vs. The Jealous Machines” .