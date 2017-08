E dopo 7 anni riecco The Clientele

Non è certo il primo album per The Clientele (siamo arrivati ad otto!), ma è praticamente il primo in questo decennio (se si esclude “Minotaur” del 2010). Sono dunque ben 7 anni che non sentiamo parlare della soave band londinese di indiepop.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 22 settembre 2017, data di uscita del nuovo “Music for the Age of Miracles” su Merge Records.

Per ora la band capitanata da Alasdair MacLean ha pubblicato un paio di singoli, il primo a giugno (“Lunar Days”) e il secondo (“Everyone You Meet”) in questi giorni, il cui video potete vedere qui sotto.

Come sempre in tipico The Clientele-style: nulla di nuovo ma nel senso di “nessuna nuova, buona nuova”.

La classe c’è sempre.

(Paolo Bardelli)