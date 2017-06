Questo weekend… Rock in Rolo Festival!

Rock in Rolo ha sempre dato spazio a band emergenti italiane di valore, dallo spessore internazionale. E inoltre festeggia quest’anno il suo primo decennale. Motivi per segnalarlo qui su Kalporz.

L’evento è gratuito e si svolgerà venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno nella location di via Pertini, presso il Campo Sportivo di Rolo (RE), proponendo il meglio della musica emergente. Rock in Rolo è un festival che vuole scommettere su l’originalità e l’innovazione musicale. Numerose le band indipendenti e le autoproduzioni che si alterneranno sul palco, nella kermesse musicale curata dall’associazione Rock in Rolo Onlus.

Venerdì 2 Giugno – dalle 21.00

# Angus Mc Og

# Baseball Gregg

# Cabrera

# Setti

Sabato 3 Giugno – dalle 18.00

# Altre di B

# Phill Reynolds

# Solki

# Give Vent

# Big Cream

Con gran chiusura affidata a WELCOME BACK SAILORS DJ Set

Domenica 4 Giugno – dalle 18.00

Incontri culturali sotto la quercia!

# dalle 18.15 LIBERA, associazioni nomi e numeri contro le mafie dal bene confiscato al campo di formazione con E!STATE LIBERI giovani reggiani nel campo di Isola Capo Rizzuto

# dalle 19.15 – MIGRANTENATE_LE CUSTODI DELL’ALTRO – MigrArti 2017 con Roberta Bigiarelli e i ragazzi del cast – laboratorio teatrale multidisciplinare con giovani di seconda generazione stabilmente residenti in italia.

A seguire: Aperitivo / Closing Party