Spoon, dopo dodici anni di nuovo in Italia

Dire che è stata un’attesa lunghissima rende bene l’idea. Dopo l’ultimo passaggio in Italia, nel 2005, gli Spoon tornano per un’imperdibile data italiana domenica 12 novembre al Santeria Social Club di Milano.

La band di Austin formata da Britt Daniel, Jim Eno, Rob Pope e Alex Fischel presenterà il nuovo album “Hot Thoughts”, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente qui.

Biglietti in vendita su #iovadoclub dalle 9 di giovedì 20 Aprile e su #ticketone dalle 9 di venerdì 21 Aprile.

Prezzo biglietti: Posto unico 25 € + diritti di prevendita