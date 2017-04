Arca continua a sconvolgere, guarda il video di “Desafío”

Siamo stati a vederlo qualche giorno fa in occasione di Club To Club Milano, accompagnato come sempre dagli stranianti visual di Jesse Kanda, autore proprio insieme allo stesso Alejandro Ghersi (vero nome di Arca), del nuovo video da “Desafío”, brano estratto dal sorprendente terzo album del produttore/vocalist/performer di origine venezuelana, appena uscito per XL Recordings.

Lasciatevi catturare ancora una volta dalle immagini forti che accompagnano uno dei migliori brani di uno dei dischi del momento.