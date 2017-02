Pixx post-robotica

Il suo singolo “Deplore” finì subito dritto dritto in “Questo spacca!”, ed era il 2015. Poi abbiamo continuato a seguire l’inglesina Pixx e “Gripp” fu segnalata in top7 nel settembre scorso.

Ora è giunto il momento in cui si fa sul serio dato che la musicista ventunenne Hannah Rodgers, in arte Pixx, ha annunciato i dettagli del suo atteso – questa volta è giusto utilizzare questo termine – album di debutto “The Age Of Anxiety”, in uscita il 2 giugno 2017 su 4AD.

Il video di “I Bow Down” reindirizza le atmosfere dell’artista da quelle rarefatte degli esordi a quelle ipnotiche attuali, con un video inquietante e “post-robotico”.

Pixx – The Age Of Anxiety tracklist:

I Bow Down

Toes

Grip

Romance

Telescreen

Everything Is Weird In America

Waterslides

A Big Cloud To Float Upon

Baboo

Your Delight

The Girls

Mood Ring Eyes