I Toy tornano in Italia per presentare l’album “Clear Shot” (album presente nella nostra lista dei migliori titoli del 2016) e fanno tappa al Bronson di Ravenna. I cinque visionari nostalgici psichedelici di Brighton sono stati affiancati in tour da una band che seguiamo fin dai loro primi passi, i promettenti shoegazer torinesi The Yellow Traffic Light.

Foto di Chiara Viola Donati (Instagram: @chiaraviolenta)