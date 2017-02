Non ci delude mai, è una sicurezza, ritorna sempre e non è così scontato visto che Mark Lanegan ne ha viste (e passate) “di cotte e di crude” dagli Screaming Trees in avanti.

Il 28 aprile 2017 sarà pubblicato “Gargoyle”, il nuovo album della Mark Lanegan Band a cui partecipano gente come Josh Homme, Greg Dulli e Duke Garwood.

Ecco a voi “Nocturne” primo brano estratto.