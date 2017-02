BADBADNOTGOOD, due date a fine giugno

Dopo la prima assoluta romana dello scorso autunno, i BADBADNOTGOOD tornano in Italia a fine giugno.

Tra le migliori live band in circolazione, i quattro canadesi di Toronto hanno rielaborato con uno stile unico e un impatto live devastante la lezione del jazz d’annata e del post-bop entro i confini di un vibrante e affascinante abstract hip hop, molto sofisticato e atmosferico. In passato hanno collaborato con Tyler, The Creator, Earl Sweatshirt, Danny Brown, Ghostface Killah, con cui hanno registrato “Sour Soul” e più di recente con i Future Islands, con l’astro nascente del rap americano Mick Jenkins e il producer Kaytranada. Il loro ultimo lavoro “IV” è stato uno dei dischi del genere più celebrati dalla critica internazionale.

Queste le due date:

28 giugno 2017 – Parco Della Musica, Padova

Prevendite: Mailticket

29 giugno 2017 – Circolo Magnolia Estate, Milano

Prevendite: Mailticket