Alex Izenberg, l’arlecchino psych-pop di Los Angeles

Come spesso succede con l’inizio di un nuovo anno, c’è tanta voglia di ascoltare qualcosa di nuovo. A questo proposito, Alex Izenberg potrebbe fare al caso nostro: ne avevamo già scritto tempo fa, quando uscì “To Move On“, il primo singolo estratto dall’album d’esordio “Harlequin”.

Un personaggio tanto schivo quando pittoresto questo Izenberg, losangelino, autore di un pop d’annata di grande fascino. Il suo primo album, uscito sul finire del 2016 ma passato praticamente inosservato, vittima della febbre da classifica, merita più di un ascolto: come nel primo brano estratto, anche il resto delle canzoni segue la linea di un psych-pop molto variegato, che recupera sonorità vintage e le riamalgama in forme sempre mutevoli e imprevedibili.

“Harlequin” si ascolta per intero qui sotto.