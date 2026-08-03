L’agenda dei Live della settimana (#32, 2026)

Da segnalare anche l’inizio del Mojotic Festival di Sestri Levante, con i Cardinals domenica 9 Agosto e poi The Molotovs lunedì 10 e Maruja martedì 11, prevendite su Dice.

Mercoledì 5 Agosto – JALEN NGONDA, Parco di Casa del Jazz, Roma

Quella di Jalen Ngonda è una voce che incanta e conquista, sin dal primo ascolto del suo album d’esordio Come Around And Save Me magnificamente prodotto dalla Daptone Records di Brooklyn. I successivi singoli, fra cui nel 2025 il soul reggae di “All About Me” e l’accattivante “Just As Long As We Are Together” sono ulteriori gemme di tipica fattura Daptone, e stanno contribuendo ad aumentare l’hype internazionale intorno a Jalen Ngonda. Fra i suoi estimatori pubblici spiccano artisti del calibro di Snoop Dog, Jill Scott, Kehlani e Olivia Dean, così come di Elton John che ha predetto che «diventerà una grande star». Un talento che regge la prova del palco, a giudicare dai feedback dai suoi tour negli Stati Uniti ed Europa, che parlano di live intensi e coinvolgenti, con una band di alto livello. Il nuovo disco Doctrine Of Love è fuori dal 5 Giugno. Biglietti a questo link.

Giovedì 6 Agosto – BLACK COUNTRY, NEW ROAD + HORSEGIRL, Piazza Castello, Castelbuono (PA)

Dal 6 al 9 agosto 2026, Castelbuono ospita la 29ª edizione di Ypsigrock Festival. Nato nel 1997 dall’iniziativa di un gruppo di giovani appassionati di musica, il festival ha trasformato il borgo madonita in una meta internazionale capace di coniugare ricerca musicale, identità territoriale e atmosfera comunitaria. Il cuore della manifestazione è Piazza Castello, dove prende vita l’Ypsi Once Stage, il palco principale del festival. Nel Chiostro dell’ex Convento di San Francesco trova spazio l’Ypsi & Love Stage, una cornice raccolta e affascinante che ospita concerti e performance in un’atmosfera intima e coinvolgente. Tra le esperienze più esclusive del festival c’è il Mr. Y Stage, allestito all’interno dell’ex Chiesa del Crocifisso, spazio barocco trasformato in una location unica per live e showcase speciali. Nel campeggio ufficiale del festival si trova invece il Cuzzocrea Stage, dedicato agli aftershow, ai dj set e alle feste che proseguono fino a tarda notte. Tra concerti, arte contemporanea, incontri e scenari di straordinaria bellezza, Ypsigrock continua a distinguersi come uno dei festival più originali e riconoscibili del panorama musicale europeo, capace di trasformare per quattro giorni Castelbuono in una vera capitale della cultura indipendente. La pazzesca line up è mostrata in alto, i biglietti li trovate qui.

Venerdì 7 Agosto – AMYL AND THE SNIFFERS, Castello di San Giusto, Trieste

Una delle band punk-rock più esplosive della scena mondiale è tornata con Cartoon Darkness, registrato ai 606 Studios dei Foo Fighters e prodotto da Nick Launay (Nick Cave & The Bad Seeds, Yeah Yeah Yeahs). In otto anni gli Amyl & The Sniffers sono passati dai pub di Melbourne ai più importanti festival del pianeta: Primavera Sound, Glastonbury, Coachella, All Points East e molti altri. Hanno aperto i concerti negli stadi di Green Day, Foo Fighters e AC/DC confermandosi una delle live band più potenti di oggi. Cartoon Darkness è il loro lavoro più vario e selvaggio, magari senza hits come “Security” ma comunque importante: punk abrasivo, sfumature glam, ballate elettriche e una scarica continua di furia, ironia e vitalità. Biglietti a questo link.

Venerdì 7 Agosto – EZRA COLLECTIVE, Cava di Tufo, Agrigento

Festivalle non avrebbe potuto regalarsi un concerto migliore per celebrare i primi 10 anni: i londinesi Ezra Collective. Dopo la vittoria del Mercury Prize e del BRIT Award (“Best Group” 2025), sono entrati nella leggenda con i concerti alla Wembley Arena e Glastonbury, ma ogni loro live è ricco di sorprese. Ma non è tutto perchè il cartellone si arricchisce con Apparat, Greentea Peng, Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp e tanti altri: per info e biglietti visitate il sito della rassegna.

Sabato 8 Agosto – ANNA VON HAUSSWOLFF, Villa Durazzo Bombrini, Genova

Anna von Hausswolff è un’artista svedese capace di fondere tradizione e sperimentazione, con live carichi di iridescenza cristallina e dinamismo luminoso. L’organo a canne è al centro di un sound che gioca con la respirazione: inspirare, trattenere, espirare. Questo approccio si traduce sia in brani rock monumentali e cupi, sia in pezzi intimisti. Nell’ultimo lavoro “Iconoclasts” il suo sound evolve ulteriormente, introducendo elementi più pop senza perdere intensità emotiva. Tra percussioni, organi e chitarre, la voce magnetica di Anna von Hausswolff guida il pubblico in un mondo emotivo di segreti, dolore e bellezza. Oltre alla data ligure, con openers Charlie Risso e Blu Mamuth (biglietti qui) l’artista si esibirà al Teatro Galli di Rimini domenica 9 e L’Aquila, area archeologica di Peltuinum, lunedì 10 Agosto.

Domenica 9 Agosto – DIMARTINO, Piazza Andrea Costa, Cesenatico (FC)

A sette anni da Afrodite, Antonio Di Martino torna con L’improbabile piena dell’Oreto, il suo quinto album di studio, disponibile su tutte le piattaforme e fisicamente via Picicca/Sony da venerdì 8 maggio. Un evento in collaborazione con Retro Pop Live e a ingresso libero, che si svolgerà dalle ore 6 nella spiaggia libera di Piazza Andrea Costa.