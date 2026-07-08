Tra Edie Brickell e i Big Thief: arriva il debutto di Biita Houdei

Biita Houdei ha annunciato l’uscita del suo album d’esordio This Bed Was Made For Me, in arrivo il 18 settembre 2026 via Basin Rock in Europa e Father/Daughter Records negli Stati Uniti. Ad anticiparlo è il singolo “The Ground Here”, realizzato con la partecipazione di Buck Meek dei Big Thief e caratterizzato da un suono splendido, aperto, di chitarra. Cantautrice dalla scrittura delicata e introspettiva, Houdei si distingue anche per una voce particolare, leggermente nasale ma estremamente versatile, che richiama per naturalezza e sensibilità quella di Edie Brickell.

Un folk che potrebbe anche essere cugino dei Fleet Foxes, ed è naturalmente un complimento.

Prodotto da Haley Heynderickx – al suo debutto come produttrice principale – insieme a Sahil Ansari, l’album è stato registrato nell’arco di dieci giorni consecutivi e affronta temi come l’amore, l’eredità culturale, il tempo e l’impatto delle nostre azioni sul mondo circostante. Il disco è inoltre il primo pubblicato con il nuovo nome d’arte dell’artista: “Biita”, parola persiana che significa “unica” e che le è stata donata da una zia come omaggio alle proprie radici familiari.