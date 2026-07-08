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Tra Edie Brickell e i Big Thief: arriva il debutto di Biita Houdei

Redazione

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Biita Houdei ha annunciato l’uscita del suo album d’esordio This Bed Was Made For Me, in arrivo il 18 settembre 2026 via Basin Rock in Europa e Father/Daughter Records negli Stati Uniti. Ad anticiparlo è il singolo “The Ground Here”, realizzato con la partecipazione di Buck Meek dei Big Thief e caratterizzato da un suono splendido, aperto, di chitarra. Cantautrice dalla scrittura delicata e introspettiva, Houdei si distingue anche per una voce particolare, leggermente nasale ma estremamente versatile, che richiama per naturalezza e sensibilità quella di Edie Brickell.

Un folk che potrebbe anche essere cugino dei Fleet Foxes, ed è naturalmente un complimento.

Prodotto da Haley Heynderickx – al suo debutto come produttrice principale – insieme a Sahil Ansari, l’album è stato registrato nell’arco di dieci giorni consecutivi e affronta temi come l’amore, l’eredità culturale, il tempo e l’impatto delle nostre azioni sul mondo circostante. Il disco è inoltre il primo pubblicato con il nuovo nome d’arte dell’artista: “Biita”, parola persiana che significa “unica” e che le è stata donata da una zia come omaggio alle proprie radici familiari.

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