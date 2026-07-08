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Le pulsazioni elettroniche di Leni Ark

Paolo Bardelli

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Leni Ark, artista indie belga attiva nei dintorni di Bruxelles, presenta Burn, un nuovo brano che prosegue il percorso avviato nel 2025 con il singolo d’esordio Sabotage e con l’EP Generator. La sua proposta musicale si sviluppa all’incrocio tra elettronica, suggestioni cinematografiche e atmosfere dal gusto sintetico.

Nel brano convivono ritmiche elettroniche, sintetizzatori e una costruzione sonora che richiama tanto alcune influenze degli anni Ottanta quanto sensibilità più contemporanee, con una vocalità che dà qualche rimando a quella di Bjork.

L’approccio di Leni Ark è fortemente indipendente: l’artista segue direttamente gran parte del processo creativo, dalla scrittura dei brani alla definizione dell’immaginario visivo che accompagna la sua musica.

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