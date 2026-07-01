Indi(e)pendenze meets Kalporz – Giugno 2026

#Podcast

Indi(e)pendenze è il format curato da Matteo Maioli in onda ogni mercoledì alle 22.30 su Radio Icaro Rubicone e ogni sabato alle 12.00 su Neu Radio e dal suo stesso sito disponibile liberamente in podcast.

Per l’ultima stagionale, torna ai microfoni Paolo Bardelli per una scaletta di brani piuttosto eterogenea dove spiccano grandi nomi come The Cure, American Football e Ed O’ Brien dei Radiohead oltre a quelli su cui scommettere, e qui sono da non perdere Abracacadabra, Lithia e Chanel Beads (cover di Giugno 2026).

TRACKLIST

PIGEON – Black James Dean

MELISSA AUF DER MAUR – Real A Lie

CHANEL BEADS – Song For The Messenger

SUKI WATERHOUSE – When I Get Drunk (I Want You Boy)

MICHELE DUCCI – Rain On Me

UNDERSCORES – Hollywood Forever

ABRACADABRA – Face Card

AMERICAN FOOTBALL – Blood On My Blood

ED O’ BRIEN – Sweet Spot

LITHIA – The Mire

THE CURE – Play For Today (Live)