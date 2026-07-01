Indi(e)pendenze meets Kalporz – Giugno 2026

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#Podcast
Indi(e)pendenze è il format curato da Matteo Maioli in onda ogni mercoledì alle 22.30 su Radio Icaro Rubicone e ogni sabato alle 12.00 su Neu Radio e dal suo stesso sito disponibile liberamente in podcast.
Per l’ultima stagionale, torna ai microfoni Paolo Bardelli per una scaletta di brani piuttosto eterogenea dove spiccano grandi nomi come The Cure, American Football e Ed O’ Brien dei Radiohead oltre a quelli su cui scommettere, e qui sono da non perdere Abracacadabra, Lithia e Chanel Beads (cover di Giugno 2026).
TRACKLIST
PIGEON – Black James Dean
MELISSA AUF DER MAUR – Real A Lie
CHANEL BEADS – Song For The Messenger
SUKI WATERHOUSE – When I Get Drunk (I Want You Boy)
MICHELE DUCCI – Rain On Me
UNDERSCORES – Hollywood Forever
ABRACADABRA – Face Card
AMERICAN FOOTBALL – Blood On My Blood
ED O’ BRIEN – Sweet Spot
LITHIA – The Mire
THE CURE – Play For Today (Live)