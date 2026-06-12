Torna Tener-a-mente tra indie, jazz e cantautorato

Torna a Gardone Riviera il Festival Tener-a-mente, la rassegna che ogni estate anima l’Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani a ridosso del Lago di Garda. Per la sua 15ª edizione il festival conferma una proposta artistica di respiro internazionale, intrecciando ciò con nomi di punta della scena italiana in un cartellone trasversale tra indie, jazz, rock d’autore e songwriting contemporaneo.

La manifestazione, ideata e organizzata da Ripens’arti con la direzione artistica di Viola Costa e la produzione di Rita Costa, punta ancora una volta sull’identità che l’ha resa un appuntamento di riferimento dell’estate culturale italiana: concerti immersi in un luogo simbolico, dove paesaggio e musica dialogano in un’esperienza unica. Tra debutti, ritorni attesi, date esclusive e diversi sold out già registrati in prevendita, il festival si prepara ad accogliere migliaia di spettatori. Accanto ai concerti trova spazio anche Più Luce!, appuntamento speciale dedicato all’incontro tra musica e letteratura.

Il programma 2026 conferma così la vocazione di Tener-a-mente a costruire un’offerta culturale ampia, capace di coinvolgere pubblici differenti mantenendo una forte coerenza artistica e uno sguardo internazionale.

Artisti in cartellone

Of Monsters and Men – 26 giugno

Beat – 30 giugno

Daniele Silvestri – 4 luglio

Bollani All Stars – 6 luglio

Esperanza Spalding – 8 luglio

LP – 11 luglio

Diana Krall – 16 luglio

Two Door Cinema Club – 21 luglio

Chet Faker – 24 luglio

Coez – 25, 26 luglio, 1 e 2 agosto

Kings of Convenience – 29 luglio

Niccolò Fabi – 31 luglio

Più Luce! Benedetti gli istanti – 12 luglio (evento speciale)

INFORMAZIONI E BIGLIETTI: www.anfiteatrodelvittoriale.it