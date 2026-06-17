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Suki Waterhouse è retrò e ipnotica

Paolo Bardelli

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Suki Waterhouse torna con un nuovo singolo, “When I Get Drunk (I Want You Boy)”, ulteriore anticipazione del prossimo album Loveland, in uscita il 10 luglio per Island Records, e lo fa accompagnando il brano con un video riconoscibile.

Il pezzo — scritto insieme a Raj Jain e Michael Derenzo — è un concentrato di sensualità e attrazione magnetica: un ambiente rétro curatissimo, che rimanda a una dimensione fuori dal tempo, viene impreziosito da una batteria gustosissima in un’atmosfera à la Air latente.

Il videoclip è co-diretto dalla stessa Suki insieme a Tyler Weinberger e girato nella sua casa.

Nei mesi scorsi Waterhouse aveva già pubblicato singoli come “Back in Love” e “Tiny Raisin”: soprattutto la prima è una canzone da recuperare, se non l’avete ancora ascoltata. “Tiny Raisin” invece gioca con quello che sembra un campionamento della famigerata “Young Folks” di Peter Bjorn and John.

(Paolo Bardelli)

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