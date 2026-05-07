Spring Attitude 2026, ecco la line-up completa

Annunciata la lineup completa della XV edizione di Spring Attitude Festival, in programma il 29 e 30 maggio 2026 negli spazi de La Nuvola, all’EUR di Roma. Affermatosi negli anni come uno dei principali festival italiani dedicati alla musica contemporanea, capace di mettere in dialogo live e club culture, nuove generazioni e figure di riferimento della scena internazionale, Spring Attitude taglia il traguardo dei 15 anni – avvalendosi anche della co-produzione di EUR Spa – confermandosi un progetto in continua crescita, che mantiene una visione chiara e trasversale.

È bene affrettarsi se si intende partecipare a uno dei weekend più attesi della primavera italiana: dopo il sold out dei full pass e dei ticket day 1, restano disponibili solo i biglietti per partecipare al day 2 del festival, acquistabili online su DICE.

La giornata di venerdì 29 maggio vede tra i suoi headliner i Nu Genea, che arrivano a Spring Attitude per la data romana del tour di lancio del nuovo album “People Of The Moon”, un progetto nato da viaggi, incontri e contaminazioni sonore funk e boogie raccolte in giro per il mondo. Con loro in lineup anche Tony Pitony, che porta sul palco di Spring Attitude il suo live full band, all’insegna di un funk dissacrante e teatrale condito da ironia e attitudine provocatoria.

Accanto a loro Parisi, duo di producer e polistrumentisti attivi nel panorama globale della musica elettronica, e Yīn Yīn, band olandese che attraversa psichedelia globale, groove ipnotici e suggestioni orientali. Sul versante del nuovo songwriting trovano spazio Lamante e Birthh, due progetti che, con sensibilità diverse, lavorano su una scrittura personale e contemporanea intrecciando rock e ricerca sonora. Completa il quadro okgiorgio, tra i nomi più rilevanti della nuova scena elettronica italiana.

In contemporanea, il soundsystem che svetta sulla terrazza de La Nuvola si accende con S/A Block Party. Per la giornata di venerdì 29 in programma uno speciale showcase curato da Rough Radio, che vedrà tra i protagonisti Marco Passarani, figura chiave della scena elettronica italiana nel mondo, Bluemarina, dj siciliana co-fondatrice del collettivo FLUIDAE, e ManuSol, dj afro-house cresciuta tra Bruxelles e Torino.

L’appuntamento di sabato 30 maggio si muove in una direzione più esplicitamente club-oriented, costruendo un dialogo tra DJ set e live elettronici. In lineup Nathy Peluso con CLUB GRASA (DJ set), unica data italiana, progetto che ne evidenzia la versatilità e la capacità di attraversare linguaggi, portando la sua cifra performativa all’interno del contesto club, insieme a ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, figura di culto del djing contemporaneo, noto per set radicali e imprevedibili che attraversano epoche e generi.

Il perimetro si amplia con la band francese Dov’è Liana, che porta al festival il suo immaginario disco-pop legato alla cultura club europea, e al live di Mind Enterprises, progetto che rilegge l’estetica italo-disco in chiave contemporanea. Completano la giornata Altea, tra alt-pop ed elettronica, Emma Nolde, progetto emergente che si muove tra ricerca sonora e scrittura, e Gaia Banfi, artista capace di intrecciare songwriting e sperimentazione. All’interno del programma trova spazio anche lo speciale live di Motta dedicato a La fine dei vent’anni, che introduce una dimensione narrativa e generazionale all’interno della giornata.

La dimensione club del secondo giorno di S/A Block Party si allarga con Ben Sterling, artista e produttore londinese, capace di dar vita a set versatili, energici e sempre radicati nel dancefloor, Palms Trax, dj con base a Berlino, capace di svariare nei suoi set tra disco, house e underground contemporaneo, e il local-hero Jason K.

Una programmazione che riflette lo spirito di Spring Attitude: aperto, in movimento e proiettato in avanti, come l’aria di primavera che torna a scorrere intorno al festival, nella sua città.

Dopo il sold out dei full pass e dei ticket day 1, restano disponibili solo i biglietti per partecipare al day 2 del festival, acquistabili online su: dice.fm/bundles/spring-attitude-festival-2026-8k2w.