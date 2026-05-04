L’agenda dei Live della Settimana (#19 | 2026)

Martedì 5 Maggio – MICK HARVEY + AMANDA ACEVEDO, Arci Bellezza, Milano

Mick Harvey e Amanda Acevedo stanno portando con successo in tour l’album “Golden Mirrors”, realizzato insieme. La coppia sarà affiancata da Georgio Valentino alla chitarra e da Yoyo Röhm al basso e alle tastiere. Mick Harvey è un rinomato musicista, compositore e produttore discografico, più noto forse come membro dei The Birthday Party e dei The Bad Seeds e per la sua lunga collaborazione con PJ Harvey e Nick Cave. Oltre ad aver composto le musiche per 10 lungometraggi e numerosi cortometraggi e documentari, Harvey ha anche pubblicato 10 album da solista negli ultimi 20 anni e ha ricevuto diversi Australian Music Industry Awards. Ha vinto l’AFI Best Original Score per “Suburban Mayhem” nel 2006 e nel 2011 si è aggiudicato il premio British Producer of the Year per la sua coproduzione di “Let England Shake” di PJ Harvey. Biglietti su Dice. In settimana si esibiscono anche a Messina (Retronouveau, 7 Maggio), Palermo (I Candelai, 8 Maggio) e Bologna (Frida Nel Parco, 9 Maggio).

Giovedì 7 Maggio – SEAN NICHOLAS SAVAGE, Fanfulla 5/a, Roma

Un ritorno verso il pop quello del drammaturgo, regista e cantautore classe ’86 Sean Nicholas Savage, che con il suo nuovo album, (il quindicesimo???) “The Knowing“, via Born Losers Records, ci consegna la sua più brillante serie di classic ballads fino ad oggi per quello considerato a tutti gli effetti un punto di svolta nella sua carriera: allo stesso tempo più sovversivo e più alla moda che mai. Scrive di lui The Fader: “a singer-songwriter, madcap philosopher, and all-around scene-pillar in the particular freak-flag-flying sector of the Canadian music community”. Ingresso con Tessera Arci. Gli altri appuntamenti settimanali: venerdì 8 al Covo (con Koko Moon) e al Bellezza di Milano sabato 9 Maggio.

Giovedì 7 Maggio – UMBERTO MARIA GIARDINI, Locomotiv Club, Bologna

A due anni dall’ultimo tour e in piena fase promozionale del nuovo album “Olimpo Diverso” (La Tempesta Dischi / Master Music), torna dal vivo Umberto Maria Giardini, una volta conosciuto come Moltheni. Accompagnato da una nuova band, porta sul palco un suono immediatamente riconoscibile, fedele alla sua matrice rock e arricchito da una forte attitudine psichedelica. Un live di alto livello, intenso e immersivo, tra nuove tracce e momenti che definiscono da sempre il suo percorso artistico. Prevendita attiva su Dice.

Giovedì 7 Maggio – ASINO + CACAO, Volume, Forlì

Gli Asino sono un progetto DIY di Orsomaria Arrighi e Giacomo Ferrari che offre un’esplosiva miscela di – come lo definiscono loro – noisecore, bizarre post hardcore e anarcho post-punk. Il primo disco era Crudo (2012). Il secondo era Muffa (2014). Il terzo è Amore (2018). Tutti e tre hanno dentro 7 brani di breve durata e di facile ascolto. Nell’ultimo lavoro “Natura/Morta”ù, uscito a Febbraio 2025, il math-rock ha abbracciato quell’immaginario emo da sempre background del duo di Massa Carrara. Un altro duo simbolo delle contaminazioni più imprevedibili e allucinate della scena underground romagnola sono i Cacao, ipnotico duo formato da Matteo Pozzi (chitarra) e Diego Pasini (basso), già membri degli Actionmen e che esplora in maniera molto personale kraut, dub e afro sconfinando in territori esotici e difficilmente inquadrabili. Ultimo evento di Ondeurbane, ingresso 5 Euro.

<a href="https://asino.bandcamp.com/album/natura-morta-2">Natura/Morta by Asino</a>

Venerdì 8 Maggio – ED HARCOURT, Borgo San Brigida, Parma

Ed Harcourt arriva in Italia per un tour in cui si alternerà tra piano e chitarra proponendo il meglio della sua estesa produzione musicale (12 album e svariate collaborazioni e colonne sonore). Cantautore eclettico e compositore raffinato, è stato nominato al Mercury Prize a 24 anni per il suo album di debutto “Here Be Monsters”, prodotto da Gil Norton (Pixies, Foo Fighters, Counting Crows), andando in tour con Wilco, R.E.M., Afghan Whigs e Mark Lanegan tra gli altri. Il suo spirito sperimentatore lo ha portato ad alternare dischi di eccelsa fattura come “From Every Sphere” a composizioni cinematiche strumentali come colonne sonore, fino alla pubblicazione di degli splendidi “El Magnifico” del 2024 e “Orphic” del 2025, lavori che lo hanno riportato sotto i riflettori per l’altissima qualità compositiva ed eleganza. Prevendita su Dice. Date anche a Roma, Maison Rosè, martedì 5 Maggio e Modena, Cà Berti, mercoledì 6.

Domenica 10 Maggio – SCREECHING WEASEL + RETARDED, Live Club, Trezzo Sull’Adda (MI)

A dieci anni dalla loro ultima performance su suolo italiano, Hellfire Booking Agency annuncia il ritorno degli Screeching Weasel! Dalla formazione a fine Anni ’80 ad oggi, la band ha conquistato ogni angolo del globo underground con un punk rock ultra veloce, ironico e melodico così travolgente da lasciare un’impronta indelebile su una generazione che spazia dai Blink 182 ai Teenage Bottlerocket. Guidati dal carismatico frontman Ben Weasel, gli Screeching Weasel si distinguono per concerti adrenalinici e mosh incontenibili racchiusi in 14 album in studio e palchi condivisi con i più grandi del genere, fra cui NOFX, The Queers e Green Day. Ad accompagnarli Retarded e The Odorants. Prevendite a questo link.

Domenica 10 Maggio – SWMRS, Covo Club, Bologna

SWMRS è una band di fratelli da Oakland, California. Formata dai cantanti/chitarristi Max e Cole Becker quando erano appena adolescenti, la band ha coltivato negli anni una fanbase fedele grazie al suo sound intriso di punk, ai brani orecchiabili e a live esplosivi. Nei quindici anni di attività, il gruppo ha attraversato diversi cambi di formazione, ma quando il fratello minore Cade si è unito al basso nel 2022 è successo qualcosa: la fratellanza tra i membri non era più un dettaglio, ma l’elemento essenziale. Il loro quarto e ultimo album (2024) si chiama – indovinate un pò – proprio “Becker”. 18 Euro alla porta.

Foto: SWMRS, cortesia Ufficio Stampa Covo Club