Jolly Mare rilegge Piero Umiliani: dai nastri d’archivio a “La Luce dell’Alba”

Nell’anno in cui si celebrano i cento anni dalla nascita di uno dei più grandi compositori italiani del 900, Piero Umiliani, il nuovo album del producer Jolly Mare si baserà proprio su nastri originali tratti dall’archivio di Umiliani.

“La Luce dell’Alba” è stato reso possibile dalla famiglia di Umiliani che ha aperto i suoi archivi a Jolly Mare, dandogli la possibilità di dare nuova vita a quanto contenuto in essi, in un dialogo tra passato e presente dove non si comprende dove inizia e finisce il contributo di chi.

Fin da ora è possibile ascoltare Dentro La Notte, La Luce dell’Alba, una suite ipnotica tra semplicità e complessità che sottolinea in musica il passaggio dal buio della notte alla meraviglia dell’alba.

“La Luce dell’Alba” esce il 5 giugno 2026.

Le copie limitate in vinile color avorio sono già preordinabili sul sito di 42 Records e su Bandcamp.