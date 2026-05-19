Carla dal Forno è coinvolgente in “Nighttime”

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È da un mesetto a questa parte che ci stiamo ascoltando il suo nuovo album, Confession, uscito il 24 aprile via Kallista Record. Lei è Carla dal Forno, una delle nostre beniamine.
Il suo nuovo video ed estratto dal disco è“Nighttime”, dove la cantautrice australiana balla di notte davanti a un fuoco.
Ipnotica e più coinvolgente del solito (la Dal Forno punta spesso più sull’essere evocativa piuttosto che diretta), “Nighttime” è uno dei migliori episodi dell’album.
“Confessions” lo potete trovare sulle piattaforme di streaming oppure ascoltare qui sotto, mentre ancora più sotto ci sono le due date italiane a Settembre:
DATE ITALIANE:
25 Settembre 2026 — Bologna, IT Robot Festival
26 Settembre 2026 — Milano, IT Arci Bellezza
(Paolo Bardelli)