Carla dal Forno è coinvolgente in “Nighttime”

È da un mesetto a questa parte che ci stiamo ascoltando il suo nuovo album, Confession, uscito il 24 aprile via Kallista Record. Lei è Carla dal Forno, una delle nostre beniamine.

Il suo nuovo video ed estratto dal disco è“Nighttime”, dove la cantautrice australiana balla di notte davanti a un fuoco.

Ipnotica e più coinvolgente del solito (la Dal Forno punta spesso più sull’essere evocativa piuttosto che diretta), “Nighttime” è uno dei migliori episodi dell’album.

“Confessions” lo potete trovare sulle piattaforme di streaming oppure ascoltare qui sotto, mentre ancora più sotto ci sono le due date italiane a Settembre:

<a href="https://carladalforno.bandcamp.com/album/confession">Confession by Carla dal Forno</a>

DATE ITALIANE:

25 Settembre 2026 — Bologna, IT Robot Festival

26 Settembre 2026 — Milano, IT Arci Bellezza

(Paolo Bardelli)