“I Drink The Light” è il nuovo video dei TOMORA

Com’è noto, TOMORA è il progetto di Tom Rowlands dei Chemical Brothers e AURORA, che hanno fatto uscire il loro album lo scorso 17 aprile 2026.

Avevamo già condiviso il video di  “COME CLOSER”, ora è la volta di “I DRINK THE LIGHT”, che ha un primo piano fisso di AURORA con cambi di luce:

I TOMORA faranno anche delle date dal vivo questa estate, per ora ci sono fissate queste (molti Festival):

01/07/2026Festival Days OffParis, FRtickets
03-05/07/2026Down The Rabbit HoleEwijk, NLTickets
01-04/07/2026Open’er Festival 2026Puck County, PolandTickets
08/07/2026Noches Del BotanicoMadrid, ESTickets
09-11/07/2026Bilbao BBK Live 2026Bilbao, SpainTickets
09-11/07/2026NOS Alive 2026Oeiras, PortugalTickets
15-18/07/2026Colours of Ostrava 2026Ostrava 3, CzechiaTickets
15-19/07/2026Dour Festival 2026Dour, BelgiumTickets
19/07/2026Les vielles charruesCarhaix plouguer, FRTickets
25/07/2026Fuji RockYuzawa, JPTickets
11-15/08/2026Sziget Festival 2026Budapest, HungaryTickets
12-15/08/2026ØYA FESTIVALOslo, NOTickets
22-23/08/2026Babylon SoundgardenIstanbul, TKTickets
26/10/2026SWG3 GalvanizersGlasgow, UKtickets
28/10/2026RoundhouseLondon, UKtickets
31/10/2026AmareThe Hague, NLtickets
01/11/2026UFOBerlin, DE  Packages   Tickets

