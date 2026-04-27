“I Drink The Light” è il nuovo video dei TOMORA

Com’è noto, TOMORA è il progetto di Tom Rowlands dei Chemical Brothers e AURORA, che hanno fatto uscire il loro album lo scorso 17 aprile 2026.
Avevamo già condiviso il video di “COME CLOSER”, ora è la volta di “I DRINK THE LIGHT”, che ha un primo piano fisso di AURORA con cambi di luce:
I TOMORA faranno anche delle date dal vivo questa estate, per ora ci sono fissate queste (molti Festival):
|01/07/2026
|Festival Days Off
|Paris, FR
|tickets
|03-05/07/2026
|Down The Rabbit Hole
|Ewijk, NL
|Tickets
|01-04/07/2026
|Open’er Festival 2026
|Puck County, Poland
|Tickets
|08/07/2026
|Noches Del Botanico
|Madrid, ES
|Tickets
|09-11/07/2026
|Bilbao BBK Live 2026
|Bilbao, Spain
|Tickets
|09-11/07/2026
|NOS Alive 2026
|Oeiras, Portugal
|Tickets
|15-18/07/2026
|Colours of Ostrava 2026
|Ostrava 3, Czechia
|Tickets
|15-19/07/2026
|Dour Festival 2026
|Dour, Belgium
|Tickets
|19/07/2026
|Les vielles charrues
|Carhaix plouguer, FR
|Tickets
|25/07/2026
|Fuji Rock
|Yuzawa, JP
|Tickets
|11-15/08/2026
|Sziget Festival 2026
|Budapest, Hungary
|Tickets
|12-15/08/2026
|ØYA FESTIVAL
|Oslo, NO
|Tickets
|22-23/08/2026
|Babylon Soundgarden
|Istanbul, TK
|Tickets
|26/10/2026
|SWG3 Galvanizers
|Glasgow, UK
|tickets
|28/10/2026
|Roundhouse
|London, UK
|tickets
|31/10/2026
|Amare
|The Hague, NL
|tickets
|01/11/2026
|UFO
|Berlin, DE
|Packages Tickets