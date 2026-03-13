Menu

Manuel Agnelli e GERMI lanciano “Suoni dal Futuro”

Dall’incontro tra Manuel Agnelli, il collettivo di GERMI – LdC e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori – prende vita SUONI DAL FUTURO, un progetto triennale dedicato alla nuova scena musicale italiana che mette al centro creatività, diritto d’autore e dimensione live.

L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: sostenere una nuova generazione di autori, autrici, musicisti e musiciste, attraverso un percorso concreto fatto di palco, formazione e crescita professionale.

Il progetto si sviluppa su due direttrici complementari. Da un lato GERMI – LdC di Milano, spazio culturale fondato da Manuel Agnelli che diventa il laboratorio permanente di scouting e formazione: con 5 serate al mese per 10 mesi l’anno, circa 100 band si esibiranno in una programmazione continuativa che punta su originalità, qualità compositiva e identità artistica. Tutti gli artisti coinvolti presentano brani originali, contribuendo a valorizzare la cultura della creatività.

Dall’altro SUONI DAL FUTURO Live Tour, rassegna itinerante che porterà ogni anno 12 progetti musicali selezionati nei club di otto città italiane – MilanoRomaBolognaNapoliPalermoTarantoPesaro e Torino – con 96 concerti complessivi distribuiti in due tranche distinte tra primavera e autunno. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito, per favorire l’incontro diretto tra artisti e pubblico nei luoghi simbolo della musica dal vivo.

La prima sessione del tour 2026 vedrà protagonisti Dirty NoiseDlemmaGridaKahlumetMars on Suicide e Wayloz. Il tour partirà il 10 aprile dal GERMI – LdC di Milano e toccherà lo Spazio Porto di Taranto, l’Urbica di Pesaro, I Candelai di Palermo, l’Auditorium Novecento di Napoli, il Wishlist Club di Roma e Il Covo di Bologna, per concludersi allo Spazio 211 di Torino il 30 maggio.

SUONI DAL FUTURO rappresenta l’evoluzione di un percorso già avviato. Il progetto nasce dalla precedente esperienza di Carne Fresca, la rassegna lanciata nel 2024 al GERMI – LdC che ha dato spazio a numerosi artisti tra i 15 e i 30 anni selezionati tra migliaia di candidature arrivate da tutta Italia. Attorno a quell’esperienza si è sviluppata una rete concreta di opportunità e visibilità: dalle esibizioni su palchi come il Festival dell’Economia di Trento, il Milano Film Fest e il tour “Ballate per Piccole Iene” degli Afterhours, agli spazi dedicati nei media e nella trasmissione “Leoni per Agnelli” su Radio24. In parallelo, grazie alla collaborazione con l’etichetta indipendente Woodworm e alla distribuzione di Universal Music Italia, è stata pubblicata una raccolta di brani che ha contribuito a raccontare e valorizzare questa nuova scena emergente.

Trovi tutte le info sul sito di Germi. Di seguito il programma dei prossimi concerti.


 Milano – Germi LdC

10/04————————————————— MARS ON SUICIDE /KAHLUMET

11/04 ——————————————————————— DLEMMA /GRIDA

12/04 ———————————————————— DIRTY NOISE /WAYLOZ

Taranto – Spazio Porto

11/04 ———————————————— DIRTY NOISE / MARS ON SUICIDE

17/04 —————————————————————- DLEMMA / WAYLOZ

24/04 —————————————————————- GRIDA / KAHLUMET

Pesaro – Urbica

16/04 —————————————————————- WAYLOZ / DLEMMA

17/04 ——————————————————– GRIDA / MARS ON SUICIDE

18/04 ——————————————————– DIRTY NOISE / KAHLUMET

Palermo – I Candelai

22/04 —————————————————————- GRIDA / KAHLUMET

23/04 —————————————————- MARS ON SUICIDE / WAYLOZ

24/04 ———————————————————- DIRTY NOISE / DLEMMA

Napoli – Auditorium Novecento

30/04 —————————————————- DLEMMA / MARS ON SUICIDE

01/05 ————————————————————– DIRTY NOISE / GRIDA

02/05 ————————————————————- KAHLUMET/ WAYLOZ

Roma – Wishlist Club

08/05 ———————————- WAYLOZ / MARS ON SUICIDE / KAHLUMET

09/05 ———————————————– DIRTY NOISE / DLEMMA / GRIDA

Bologna – Il Covo

21/05 ————————————————————- DLEMMA / KAHLUMET

22/05 —————————————————- MARS ON SUICIDE / WAYLOZ

23/05 ————————————————————– DIRTY NOISE / GRIDA

Torino – Spazio 211

28/05 ——————————————————————- DLEMMA / GRIDA

29/05 ———————————————————- DIRTY NOISE / WAYLOZ

30/05 ————————————————- KAHLUMET / MARS ON SUICIDE

