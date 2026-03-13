Manuel Agnelli e GERMI lanciano “Suoni dal Futuro”

Share This Article
Dall’incontro tra Manuel Agnelli, il collettivo di GERMI – LdC e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori – prende vita SUONI DAL FUTURO, un progetto triennale dedicato alla nuova scena musicale italiana che mette al centro creatività, diritto d’autore e dimensione live.
L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: sostenere una nuova generazione di autori, autrici, musicisti e musiciste, attraverso un percorso concreto fatto di palco, formazione e crescita professionale.
Il progetto si sviluppa su due direttrici complementari. Da un lato GERMI – LdC di Milano, spazio culturale fondato da Manuel Agnelli che diventa il laboratorio permanente di scouting e formazione: con 5 serate al mese per 10 mesi l’anno, circa 100 band si esibiranno in una programmazione continuativa che punta su originalità, qualità compositiva e identità artistica. Tutti gli artisti coinvolti presentano brani originali, contribuendo a valorizzare la cultura della creatività.
Dall’altro SUONI DAL FUTURO Live Tour, rassegna itinerante che porterà ogni anno 12 progetti musicali selezionati nei club di otto città italiane – Milano, Roma, Bologna, Napoli, Palermo, Taranto, Pesaro e Torino – con 96 concerti complessivi distribuiti in due tranche distinte tra primavera e autunno. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito, per favorire l’incontro diretto tra artisti e pubblico nei luoghi simbolo della musica dal vivo.
La prima sessione del tour 2026 vedrà protagonisti Dirty Noise, Dlemma, Grida, Kahlumet, Mars on Suicide e Wayloz. Il tour partirà il 10 aprile dal GERMI – LdC di Milano e toccherà lo Spazio Porto di Taranto, l’Urbica di Pesaro, I Candelai di Palermo, l’Auditorium Novecento di Napoli, il Wishlist Club di Roma e Il Covo di Bologna, per concludersi allo Spazio 211 di Torino il 30 maggio.
SUONI DAL FUTURO rappresenta l’evoluzione di un percorso già avviato. Il progetto nasce dalla precedente esperienza di Carne Fresca, la rassegna lanciata nel 2024 al GERMI – LdC che ha dato spazio a numerosi artisti tra i 15 e i 30 anni selezionati tra migliaia di candidature arrivate da tutta Italia. Attorno a quell’esperienza si è sviluppata una rete concreta di opportunità e visibilità: dalle esibizioni su palchi come il Festival dell’Economia di Trento, il Milano Film Fest e il tour “Ballate per Piccole Iene” degli Afterhours, agli spazi dedicati nei media e nella trasmissione “Leoni per Agnelli” su Radio24. In parallelo, grazie alla collaborazione con l’etichetta indipendente Woodworm e alla distribuzione di Universal Music Italia, è stata pubblicata una raccolta di brani che ha contribuito a raccontare e valorizzare questa nuova scena emergente.
Trovi tutte le info sul sito di Germi. Di seguito il programma dei prossimi concerti.
Milano – Germi LdC
10/04————————————————— MARS ON SUICIDE /KAHLUMET
11/04 ——————————————————————— DLEMMA /GRIDA
12/04 ———————————————————— DIRTY NOISE /WAYLOZ
Taranto – Spazio Porto
11/04 ———————————————— DIRTY NOISE / MARS ON SUICIDE
17/04 —————————————————————- DLEMMA / WAYLOZ
24/04 —————————————————————- GRIDA / KAHLUMET
Pesaro – Urbica
16/04 —————————————————————- WAYLOZ / DLEMMA
17/04 ——————————————————– GRIDA / MARS ON SUICIDE
18/04 ——————————————————– DIRTY NOISE / KAHLUMET
Palermo – I Candelai
22/04 —————————————————————- GRIDA / KAHLUMET
23/04 —————————————————- MARS ON SUICIDE / WAYLOZ
24/04 ———————————————————- DIRTY NOISE / DLEMMA
Napoli – Auditorium Novecento
30/04 —————————————————- DLEMMA / MARS ON SUICIDE
01/05 ————————————————————– DIRTY NOISE / GRIDA
02/05 ————————————————————- KAHLUMET/ WAYLOZ
Roma – Wishlist Club
08/05 ———————————- WAYLOZ / MARS ON SUICIDE / KAHLUMET
09/05 ———————————————– DIRTY NOISE / DLEMMA / GRIDA
Bologna – Il Covo
21/05 ————————————————————- DLEMMA / KAHLUMET
22/05 —————————————————- MARS ON SUICIDE / WAYLOZ
23/05 ————————————————————– DIRTY NOISE / GRIDA
Torino – Spazio 211
28/05 ——————————————————————- DLEMMA / GRIDA
29/05 ———————————————————- DIRTY NOISE / WAYLOZ
30/05 ————————————————- KAHLUMET / MARS ON SUICIDE