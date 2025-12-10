David Byrne tra i primi nomi del Locus Festival

Un’icona del calibro di David Byrne inaugurerà la XXII edizione del Locus Festival, in programma dal 23 giugno al 14 agosto 2026 in Puglia, nella provincia di Bari e dintorni.

Il fondatore dei Talking Heads si esibirà il 23 giugno alla Fiera del Levante di Bari, unica data nel Sud Italia, confermando la vocazione internazionale del festival.

Nato 22 anni fa a Locorotondo e oggi diffuso tra Bari, Ostuni, Fasano, Minervino Murge e Torre Canne, il Locus dedica questa edizione al celebre motto di Miles Davis: “Don’t play what’s there. Play what’s not there”.

La line up 2026 si apre con “Who Is The Sky”, il nuovo progetto di Byrne. Il 3 luglio, sempre a Bari, i BEAT — Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai e Danny Carey — riportano sul palco l’epoca d’oro dei King Crimson reinterpretando i tre album iconici degli anni ’80. Il 30 luglio arriva Marcus Miller con “We Want Miles!”, accompagnato da una formazione di storici collaboratori di Miles Davis e giovani talenti del jazz.

A Locorotondo, nella Masseria Ferragnano, il 7 agosto sarà protagonista Jalen Ngonda, astro nascente della black music contemporanea. Il 9 agosto torna Mannarino per l’unica data pugliese, in attesa del nuovo album.

Nelle prossime settimane saranno annunciati altri nomi e appuntamenti, confermando la cifra eclettica e di alta qualità del Locus Festival.