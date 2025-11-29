La Top 7 della Settimana (#47 | 2025)

Il meglio della settimana che sta per finire.

7. Il video perduto dei Sebadoh

Nel 2014 i Sebadoh andarono in tour in Brasile: 7 concerti più uno segreto a San Paolo, alla Casa do Mancha insieme ai Single Parents. Nei giorni liberi girarono un videoclip per “Love You Here” (dal disco Defend Yourself) all’ultimo piano — il trentesimo — dell’iconico Edifício Copan, nel cuore di San Paolo. Avevano solo poche ore per farlo e i registi stavano sperimentando qualcosa di nuovo con un drone. Nel 2014 un drone non riusciva a volare più di due minuti prima che la batteria si esaurisse. Il video fu diretto da André Peniche e Ricardo Spencer e, per vari motivi — tra cui la mancanza di materiale (forse dovuta proprio al poco tempo a disposizione) — il video rimase fermo e col tempo andò praticamente perduto.

Nel 2022 Lou Barlow ha incontrato Peniche a Helsinki, in Finlandia, durante un tour dei Dinosaur Jr., e parlando è saltato fuori il discorso del video. André ha poi contattato Spencer per recuperare più materiale possibile ed ora è qui con noi.

6. Gli Helicon vanno al circo

I video ambientati nel mondo del circo sono sempre inquietanti. Gli Helicon hanno scelto questa location per il loro nuovo singolo “Backbreaker”, con la collaborazione del producer/DJ Al Lover e tratto dal loro prossimo album collaborativo, Arise, in uscita il 13 febbraio 2026 per Fuzz Club Records.

Gli Helicon sono stati fondati dai fratelli John-Paul e Gary Hughes a East Kilbride, Glasgow. Il loro sound unisce psichedelia, elettronica, chitarre e sitar con uno spirito di sperimentazione controculturale.

5. yeule è una moderna cyborg

“Saiko” è tratta dal nuovo album Evangelic Girl is a Gun, di yeule, uscito lo scorso maggio per Ninja Tune.

yeule fonde i paesaggi sonori della glitch-pop elettronica, dell’alt-rock e del trip-hop, con un immaginario cyborg. Sia l’album del 2022, Glitch Princess, che quello del 2023, softscars, sono stati nominati Best New Music da Pitchfork.

4. Stella Donnelly, “Standing Ovation” è il nuovo video

Sono passati quasi tre anni dall’ultimo album in studio di Stella Donnelly, Flood. Ad agosto la cantautrice australiana è tornata con la sua prima nuova musica da allora: i singoli “Baths” e “Standing Ovation”. Di quest’ultima canzone è uscito il video durante la presente settimana.

3. I Talk Talk in HD

Il video ufficiale di “I Believe in You” dei Talk Talk è stato rimasterizzato in HD. E’ tratto dal loro quarto album in studio, Spirit of Eden. Nulla da aggiungere, no?

2. Hazel English is not english

Di lei ne abbiamo già parlato nel 2021 (“L’indiepop zuccheroso di Hazel English”): Hazel English è una musicista indie pop australiana-americana con base a Oakland, in California. “Gimme” è il suo nuovo singolo ed è prodotto da Jackson Phillips, meglio conosciuto come Day Wave.

1. Un gran pezzo dai Lithia, band di Chicago

Che bella canzone, “The Mire”: evocativa come la copertina del singolo, sintetica ma con grinta. I Lithia vengono da Chicago e sono Sylvia Koch-Weser (voce, chitarre, samples), che pare essere la leader indiscussa, Dylan Epling (basso, chitarra), Vinnie Crisostomo (batteria), Trevor Roberts (synth). Non sono ancora conosciuti e dunque… cosa aspettiamo?

https://www.instagram.com/lithiamusic

https://lithiamusic.bandcamp.com/track/the-mire