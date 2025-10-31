Ladytron, “I See Red” è il nuovo video

I Ladytron hanno pubblicato “I See Red”, nuovo singolo accompagnato da un video diretto da Daniel Hunt, via Nettwerk. Dopo la recente “I Believe in You”, la band elettronica di Liverpool continua con un singolo davvero riuscito e un video con luci strobo.
Intanto, la band annuncia anche “Nightlife”, raccolta definitiva di remix in uscita per il Record Store Day Black Friday (28 novembre), su doppio vinile trasparente. La compilation include versioni rare e inedite firmate da nomi come Tiësto, Soulwax, Erol Alkan, Sasha, Zombie Nation e Simian Mobile Disco. Tutti i dettagli su ladytron.com.
