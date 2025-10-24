La Top 7 della Settimana (#42 | 2025)

7. Prima ministra e batterista

Sanae Takaichi è la nuova Prima Ministra del Giappone ed è la prima donna della storia a ricoprire questo incarico nel paese del Sol Levante. Se le sue figure politiche di riferimento sono un po’ discutibili, a giudicare dalla sua dichiarata grande ammirazione per Margaret Thatcher, va molto meglio con la musica: Takaichi è una grande fan di Deep Purple, Iron Maiden e Black Sabbath, ma soprattutto è stata batterista di una band metal ai tempi del college. In una recente intervista, ha confessato di suonare ancora una piccola batteria elettronica per alleviare lo stress a casa.

Un video che molto probabilmente risale a uno show televisivo di karaoke del 2016 immortala Takaichi in un’interpretazione di “Rusty Nail”, un pezzo della band metal giapponese X. Inutile dirlo: è diventato piuttosto virale sul web.

6. Un film e un album live per i Depeche Mode

I Depeche Mode hanno annunciato l’uscita di un nuovo film (“M”) e di un album live registrato allo stadio Foro Sol (oggi Estadio GNP Seguros) di Città del Messico durante il tour del 2023. Abbiamo già il trailer:

5. Sampha e Romy insieme

Sampha ha pubblicato in questi giorni “Cumulus / Memory”, un pezzo scritto insieme a Romy degli xx. Il brano è un “outtake” delle sessioni di registrazione di “Lahai”, album pubblicato nel 2023 e piuttosto apprezzato da queste parti.

Potete ascoltarlo qui:

4. Sta tornando Rosalía!

A poco più di un anno dall’ultimo brano inedito (video in basso), Rosalía annuncia il suo nuovo album, “Lux”, in uscita fra meno di un mese, più precisamente il 7 novembre. Non ci sono molte informazioni, ma si apprende di una collaborazione con la London Symphonic Orchestra e di ospiti illustri.

Che dite, si porterà a casa un altro Kalporz Award dopo quello del 2022?

3. Non per essere nostalgici, ma…

…direttamente dal profilo Instagram dei Phoenix, le immagini della loro esibizione al Madison Square Garden di New York insieme ai Daft Punk. Era il 2010, ma probabilmente dovreste dare un’occhiata al video anche oggi, a fine 2025.

https://www.instagram.com/p/DQCi4hwEQ7O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

2. Anna Calvi e Perfume Genius interpretano Prince

Tra le altre cose belle accadute in settimana, la cover di “I See Darkness” di Prince firmata da Anna Calvi e Perfume Genius. La cantante britannica di origini italiane ha lanciato recentemente anche il suo Substack, dove pubblicherà playlist, suoi scritti e, molto probabilmente, anche qualche pezzo inedito qua e là.

1. Release radar del venerdì

Se Kevin Parker si è preso la scena con “Deadbeat” la scorsa settimana, questo venerdì ci sono album interessanti un po’ per tutti i gusti: dai sempre affidabili Just Mustard (“We Were Just Here”) a CupcakKe con “The BakKery”, passando per “Psycho Warrior: MG Ultra X” firmato Machine Girl o “West End Girl” di Lily Allen. Ma questo è anche il weekend di Alice Phoebe Lou che torna con “Oblivion”, di Brandi Carlile con “Returning to Myself”, di Sigrid e il suo nuovo “There’s Always More That I Could Say”, mentre Björk pubblica “Cornucopia Live”.



