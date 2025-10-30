Menu

30 anni di “Mellon Collie and the Infinite Sadness”

Raffaele Concollato

Un ricordo per rammentarsi che l’enorme “Mellon Collie and the Infinite Sadness” degli Smashing Pumpkins compie oggi 30 anni, e le info della versione deluxe.

Nel 1995 dov’ero? Questo mi viene da pensare. Probabilmente sul treno per andare in università leggendo l’ultimo numero del Mucchio Selvaggio dove appariva una recensione di un gruppo solo intravisto ma con stelle (o voti che erano) alte. Dato che ancora le riviste servivano a qualcosa, “Mellon Collie and the Infinite Sadness” entrò direttamente nella lista dei cd da recuperare.

Al primo ascolto un insieme di metal, pop orchestrale, ballate acustiche, psichedelia, malinconia adolescenziale mi prese e mi portò in modi lontani.

Per l’epoca 28 tracce per un gruppo misconosciuto alle masse era una bella sfida che come sappiamo Corgan vinse a mani basse spezzandoci il cuore con “Tonight, tonight” o facendoci venir voglia di pogare con “JellyBelly” o esaltarci con “Bullet With Butterfly wings”.

Eravamo innamorati della darkettona D’Arcy Wretzky e si invidiava James Iha per essere un nerd, come me, in mezzo ad un mondo da sogno (la pensavamo così).

Che effetto fa risentire l’album oggi? Ovviamente alcuni brani hanno il segno del tempo ma nell’insieme il fascino e l’energia trasmessi diventano un’occasione per ristabilire un legame con quelle emozioni giovanili che l’album ha incarnato così vividamente.

Buon compleanno, “Mellon Collie”.

(Raffaele Concollato)

La versione deluxe di “Mellon Collie and the Infinite Sadness” – Le info

Billy Corgan e gli Smashing Pumpkins hanno annunciato la riedizione deluxe di Mellon Collie and the Infinite Sadness, in uscita il 21 novembre per celebrare il trentennale dell’album. La nuova edizione includerà, tra le altre cose, ottanta minuti di registrazioni inedite tratte dal tour del 1996, a supporto del disco originale.

L’album sarà ristampato in due versioni, entrambe già disponibili in preordine sul sito ufficiale di Universal Music.
La prima edizione, su 4 CD, conterrà il disco originale del 1995, le registrazioni live del tour Infinite Sadness e nuove note bio-discografiche curate da Billy Corgan.
La seconda sarà un cofanetto da 6 vinili, con la stessa tracklist e le note di Corgan, arricchito da un libro rilegato, un set di tarocchi personalizzato e sette litografie pronte da incorniciare, il tutto custodito in un’elegante confezione in velluto con borsa in tessuto. Tutto il materiale sarà disponibile anche in formato digitale.

I brani dal vivo del 1996, inclusi in ogni versione, rappresentano una vera reliquia per i fan: registrazioni credute perdute che catturano la band nella sua formazione originale, al massimo splendore.

Per festeggiare l’anniversario, i Pumpkins daranno vita anche a un progetto speciale: “A Night of Mellon Collie and the Infinite Sadness”, una serie di sette concerti in collaborazione con la Lyric Opera di Chicago e il direttore James Lowe. Gli show (in programma il 21, 22, 25, 26, 28, 29 e 30 novembre) proporranno versioni reinventate dei brani più amati — da Thirty-Three a Thru The Eyes of Ruby — con Corgan affiancato dal soprano Sydney Mancasola, dal mezzosoprano Zoie Reams, dal tenore Dominick Chenes e dal baritono Edward Parks.
Un’esperienza sonora e visiva che promette di fondere opera, rock e arte performativa in un evento unico.

