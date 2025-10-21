Menu

Il ballo di La Luz al Covo tra psichedelia e surf noir

Matteo Maioli

Share This Article
Share Post

Una band più unica che rara since 2012

Il quartetto tutto al femminile delle La Luz è nato a Seattle nel 2012 dall’amore di Shana Cleveland per la musica di Dick Dale, The Shirelles e Link Wray. Con la batterista Marian Li Pino, Abbey Blackwell al basso e Katie Jacobson alle tastiere, presto rimpiazzata da Alice Sandahl ottiene un contratto discografico con Hardly Art, label che proprio in quel momento stava lanciando Colleen Green e i Protomartyr di Detroit.

I primi tempi della band sono in chiaroscuro: a metà del tour di It’s Alive rimane coinvolta in un incidente senza vittime sì, ma che danneggia l’intera strumentazione rendendola inutilizzabile. Il secondo album Weirdo Shrine le fa però decollare, grazie alla collaborazione di Ty Segall; la tecnica chitarristica di Shana Cleveland, ispirata a Takeshi Terauchi, è tra le più originali di una scena garage-psych che trova un’alternativa ai Black Lips e Allah-Las. Tra live infuocati e avvicendamenti in lineup le melodie doo-woop caratterizzano sempre di più i brani scritti dalla leader per Floating Figures del 2018 e La Luz del 2021, quest’ultimo suonato con il contagocce per via della pandemia.

Ispirata dalla scrittrice di fantascienza Octavia E. Butler e con una nuova consapevolezza scaturita dalla diagnosi di cancro poco dopo essere diventata madre, Shana ha messo nell’ultimo album News Of The Universe (Sub Pop) tutta sè stessa offrendoci un lavoro caleidoscopico, e assai profondo. Finalmente ce lo gustiamo in Italia.

I sixties, le atmosfere notturne e un fascino cinematografico 

Ingresso su “Everybody Loves The Sunshine” del compianto Roy Ayers, gonfiabili offerti al pubblico e può partire il viaggio. Con Cleveland e Sandahl troviamo Lee Johnson al basso e la new entry Audrey Johnson dietro a una batteria Ludwig d’epoca, roboante durante l’esibizione.

News Of The Universe del 2024 domina una scaletta in cui si inseguono i fantasmi di Jim Morrison e Arthur Lee dei Love – la band è di stanza a Los Angeles – ma anche un magnetismo da soundtrack grazie al basso funk (“In The Country”) e agli arrangiamenti vaporiosi di tastiera (“Strange World”).

“Poppies” e “Dandelion” i pezzi migliori di quest’ultima fase cantautoriale, mentre “Cicada” è la surf music nel nuovo millennio: come se Pixies, o Echo And The Bunnymen avessero ascoltato i Beach House e i Grizzly Bear e ci registrassero un album dietro. Vibrazioni notturne da ballare e, insieme, una concezione di indie-pop retrò e giocosa (la beatlesiana e corale “Watching Cartoons”).

Una grande performance quella di La Luz al Covo, chiusa in delirio dalla hit “Sure As Spring”. Tarantino approverebbe anche perchè da sola vale il biglietto.

La scaletta de La Luz a Bologna:
Close Your Eyes
Loose Teeth
Call Me in the Day
Strange World
Good Luck With Your Secret
The Creature
Poppies
Always in Love
I’ll Go With You
Floating Features
Cicada
Dandelions
In the Country
News of the Universe
Watching Cartoons
Sleep Till They Die
California

Sure As Spring

Foto di Enea Boccato

Articoli Correlati:

Funeral Suits, irlandesi a Roma e Torre Annunziata

Metallica, Anthrax, Megadeth, Slayer… The Big 4!

, , ,
0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010