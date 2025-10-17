Menu

I Grizzly Bear sono tornati a esibirsi dal vivo dopo sei anni

Samuele Conficoni

Share This Article
Share Post

L’annuncio arrivato alcuni mesi fa aveva spiazzato tutti: i Grizzly Bear sarebbero tornati nuovamente in tour a distanza di sei anni dalle ultime esibizioni live. Chi sperava in alcune date in Europa è rimasto finora deluso: in questo autunno il gruppo di Brooklyn sarà negli States e in Messico e non attraverserà l’Atlantico. Soltanto quattordici gli show previsti in totale: otto – di cui tre già passati – a Brooklyn, due a Chicago, uno a Los Angeles, uno Ciudad de México, uno a San Francisco, uno a Oakland, e non vi è alcuna novità al momento per il 2026.

Con cinque album in studio all’attivo, l’ultimo dei quali, Painted Ruins, risalente al 2017, i Grizzly Bear non si esibivano in concerto dagli inizi di maggio del 2019. In questo spazio temporale Daniel Rossen non si era fermato, pubblicando il suo primo album solista nel 2022 e tenendo alcuni concerti nello stesso anno. Ora la band ha deciso di ricominciare l’attività dal vivo e, nei primi show di questo tour, al Brooklyn Steel, è sembrata in grande forma a giudicare dai report e dai video che abbiamo avuto modo di leggere e visionare.

Ad aprire i live per due volte finora è stata “Southern Point”, tratta dall’eccellente Veckatimest. C’è stato spazio anche per “Alligator”, contenuta nel disco d’esordio della band, che non veniva eseguita da più di quindici anni, presente in tutti i tre gli show, nel secondo come apertura. La delicata “I Live with You” mancava dalle scalette dal 2013, “Little Brother” dal 2014, “Showcase”, in scaletta nella seconda nottata, dal 2010 e la poetica “Slow Life”, eseguita nella terza nottata, sempre dal 2010.

Tre sono stati finora i brani inediti proposte in queste prime esibizioni. A concludere gli show sono state, alternativamente, “Deep Sea Diver”, “Sky Took Hold”, “Showcase” e “All We Ask”. Nella terza nottata, quella di ieri, sul palco accanto al gruppo in alcuni brani c’era Victoria Legrand dei Beach House, che non sappiamo ancora se seguirà o meno il gruppo anche in altri show di questo tour. Attendiamo speranzosi che la band annunci anche alcuni concerti in Europa nel prossimo anno. Qui sotto, intanto, potete godervi per intero il primo show del gruppo in quasi sei anni e mezzo.

Articoli Correlati:

KALPORZ PLAYLIST MAY 2017

KALPORZ AWARDS – The 20 Best Songs of 2017

0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010