she’s green, apparente calma

Cercano emozioni rarefatte e lente, verso una apparente calma: loro sono gli she’s green (stilizzato in minuscolo), band americana di indie rock originaria di Minneapolis, sede dei nostri corrispondenti di weheartmusic.

Il gruppo, attivo dal 2022, è composto dalla cantante Zofia Smith, dai chitarristi Liam Armstrong e Raines Lucas, dal bassista Teddy Nordvold e dal batterista Kevin Seebeck.

“Little Birds” ha un video – ça va sans dire – bucolico e che tiene lo sguardo fisso senza distrazioni: in lontananza arpeggi si schiudono in variazioni shoegaze.

In questo agosto hanno pubblicato un ep di 5 pezzi, “Chrysalis”, che potete ascoltare qui su Bandcamp.

(Paolo Bardelli)