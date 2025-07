L’agenda dei Live della settimana (#30, 2025)

Nel momento in cui leggerete l’articolo, non sappiamo se anche l’ultima data aggiunta al tour di Nick Cave (Mantova, Piazza Sordello, mercoledì 16 luglio) sarà andata sold out. Provate accedendo a questo link. Jesse The Faccio gratuito all’Hana-Bi di Marina di Ravenna, sabato 19.

Martedì 15 Luglio – KING HANNAH, Monk Club, Roma

Ascoltando i King Hannah è molto probabile che ci si ritrovi a sognare ad occhi aperti su un lago scintillante d’estate, desiderando di tuffarcisi subito dentro. Il duo indie-rock originario di Liverpool, composto dalla chitarrista e cantante Hannah Merrick e dal chitarrista Craig Whittle, fonda il proprio lavoro sull’equilibrio tra luci e ombre, leggerezza e oscurità: lei stimolata molto spesso dall’ira, lui ispirato da idee romantiche. Una deliziosa equazione, che si rivela ancora affascinante anche dal vivo riascoltando i brani tratti dai due LP I’m Not Sorry I Was Just Being Me e Big Swimmer. Prevendita attiva a questo link, mentre il 17 luglio voleranno in Sardegna, ospiti del Sa Rock Festival a Sarroch (CA).

Mercoledì 16 Luglio – QUEENS OF THE STONE AGE, Parco di Villa Negri, Romano D’Ezzelino (VI)

I Queens Of The Stone Age tornano in Italia con due appuntamenti, martedì 15 luglio 2025 per il Pistoia Blues Festival (Piazza Duomo) e il giorno successivo a Romano d’Ezzelino (Vicenza), dove si esibiranno nell’ambito dell’AMA Music Festival. Il 16 giugno 2023 è uscita l’ultima fatica della band In Times New Roman…, dopo altri sette album in oltre 25 anni di carriera, ergendosi a vera e propria fonte di ispirazione per un intero genere di musica rock. Formati da Joshua Homme sullo sfondo di Palm Desert, California, i QOTSA sono ciò che accade quando un’entità musicale multidimensionale supera il genere stesso che crea. Troppo prolifici, ambiziosi e semplicemente geniali per essere confinati in una categoria, ci hanno benedetto di inni come “No One Knows”, “Little Sister” e “My God is the Sun”; oggi la formazione vede accanto a Homme Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore. Da non perdere a supporto i Kills e The Amazons, biglietti a questo link.

Mercoledì 16 Luglio – JESUS AND MARY CHAIN, Parco delle Caserme Rosse, Bologna

Data italiana al BOnsai per i fratelli Jim e William Reid, i Jesus And Mary Chain. Chitarre distorte, melodie pop sognanti, testi intrisi di malinconia e ribellione definiscono il sound della formazione scozzese, che abbiamo ritrovato in buona forma l’anno scorso con Glasgow Eyes (Fuzz Club). L’album rende tributo a una carriera lunga quarant’anni in cui hanno deliziato i fan del punk, dello shoegaze e del britpop con inni quali “Just Like Honey”, “Head On”, “Reverence” o “Sometimes Always”. Prevendita attiva su Ticketone.

Mercoledì 16 Luglio – BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS, Piazza Del Popolo, Fermo

Ben Harper è uno dei principali cantautori della sua generazione, oltre che uno dei più versatili e coraggiosi, che lavora senza problemi attraversando diversi generi, andando dal pop, reggae e soul, al blues, rock, funk e folk. Ha registrato 18 album in studio, con oltre 16 milioni di dischi venduti e tre Grammy Awards. Mentre la sua musica e la sua carriera incarnano una certa audacia a livello sonoro, l’onestà dei testi e l’attivismo sociale, Harper ha dalla sua anche una consapevolezza della cultura moderna che tratta i temi sociali. Questo aspetto gli è valso nel 2023 la nomination ai nuovi Grammy Special Merit Award nella categoria Best Song For Social Change. Biglietti a questo link. Gli altri concerti di Ben con i suoi Innocent Criminals: martedì 15 Luglio a Pompei (NA), Anfiteatro degli Scavi; giovedì 17 Luglio – Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli; sabato 19 Luglio a Tarvisio (UD), No Borders Music Festival e martedì 22 luglio Piazzola sul Brenta (PD), Villa Contarini.

Giovedì 17 Luglio – YIN YIN, Giardini Filippo Re, Bologna

Mount Matsu (Glitterbeat) trova gli Yin Yin – che ora vive e registra in una casa e in uno studio nella vicina campagna belga – a metà strada tra i due primi album, poiché il sound si è gradualmente spostato verso la musica strumentale tradizionale di Sōkyoku e un pizzico di citypop, ma in un modo unico. Profondamente ispirato alle onde sonore del cosmo e alla cultura musicale terrena del Giappone, è il riflesso di un ambiente caotico di influenze che si stanno lentamente mettendo a fuoco. Stranamente armonioso e altamente energetico, il disco è anche il primo della band di Maastricht a essere nato da un processo veramente democratico tra quattro musicisti amici. Attenendosi alle scale pentatoniche, il suono viene creato con un insieme unico di strumenti, tra cui sintetizzatori d’epoca e uno strumento a corde tradizionale cinese, il guzheng, trascinando l’ascoltatore in territori sconosciuti. Biglietti qui, mercoledì 16 luglio passano dal Monk Club di Roma.

Giovedì 17 Luglio – MARCO CASTELLO + IL MAGO DEL GELATO, Rocca Malatestiana, Cesena

Particolarmente affezionato alle sonorità degli anni settanta, Marco Castello, siracusano classe ’93, ricerca minuziosamente la naturalezza degli strumenti che suona, riducendo al massimo l’uso di effetti e post produzioni. Il suo linguaggio è ironico e sedotto dal contrasto fra bellezze e squallori del contemporaneo, che coesistono alternandosi nel racconto dissacrante di un provincialismo universale. Nell’autunno 2023 pubblica da indipendente il suo secondo album Pezzi della sera, fondando l’etichetta Megghiu Suli. In apertura i Mago Del Gelato, che rubano il nome ad un bar di Via Padova a Milano, dove loro come il resto del quartiere si ritrova per bere un caffè in una mescolanza di lingue e culture diverse. Mescolano funk, afrobeat, jazz e suggestioni mediterranee in un sound trascinante. Prima ancora i CousCous a colazione, band nata nel 2020 dall’incontro tra la cantante mozambicana Wilma Fatima Matsombe e il producer Mattia Mennella. Sonorità dance, pop, jazz con influenze africane e mediterranee creano un sound world fresco e coinvolgente. Biglietti a questo link.

Giovedì 17 Luglio – MARKED MEN + PRIVATE FUNCTION, Edonè, Bergamo

Dal 17 al 20 luglio 2025 si svolge l’ottava edizione di Punk Rock Raduno: quattro giorni di concerti, incontri, mostre, fanzine, vinili, attività per bambini, dj set, proiezioni, tutte a ingresso gratuito. Dal 2016, Punk Rock Raduno celebra la musica resa immortale dai Ramones e portata avanti da generazioni di outsider, appassionati e fan irriducibili. In un mondo di eventi sempre più costosi, omologati e dominati dai soliti nomi, a Bergamo fanno l’opposto: niente biglietti. Niente headliner. Niente profitto. Solo band da tutto il mondo, una comunità che si incontra a Bergamo e un’etica DIY che fa la differenza. Citiamo The Marked Men, leggende del garage-punk texano, per la prima volta in Europa dopo anni; The Dopamines, una delle band più disilluse e melodiche d’America; Helen Love, la regina del synth-punk-pop gallese debutta in Italia; gli australiani Private Function, irriverenti e imprevedibili; i torinesi Bull Brigade, noti anche per la colonna sonora della serie di Zerocalcare; The Peawees da La Spezia, punk’n’roll europeo con anima soul, veterani della scena e Squirtgun, storica band Lookout! Records, con uno speciale semi-cover set. Programma completo sul sito del Festival.