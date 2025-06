Afterhours, foto e scaletta della prima data del ventennale di “Ballate per piccole iene”

La storica formazione degli Afterhours si è riunita sul palco di Sequoie Music Park a Bologna per la prima data del tour celebrativo per i vent’anni di “Ballate per piccole iene” che, anche se sembra ieri, è uscito ormai due decenni fa. Come scriveva ai tempi il nostro Raffaele Meale «ballate ossessive caratterizzata da un continuo crescendo mozzafiato, snervante inseguimento privo di alcuna catarsi finale, nevrotico come la voce di Agnelli che vi accompagna testi crudeli, disillusi e continuamente alla ricerca della purezza. Le code musicali si sprecano, con gli strumenti lanciati e pestati, ipotetiche ninnananne drogate, ma quando la ballata torna a farla da padrone sembra di assistere a un Nick Cave degli ultimi anni privo di digressioni mistiche e meno teso alla quadratura del cerchio (l’ottima “Carne fresca”, ad esempio)“»

Proprio “Carne fresca” è il titolo del progetto “Suoni dal futuro” con cui Manuel Agnelli, che intanto è diventato figura nota fuori dagli ambienti underground anche grazie a X Factor, ha selezionato band e artisti emergenti per aprire le date di questo tour celebrativo. A Bologna è toccato ai modenesi Grida che tra rock, grunge, metal e psichedelia hanno debuttato da indipendenti lo scorso anno. E ai Palea, nati nel 2023 e orientati su un sound più garage/indie rock di impronta smaccatamente americana. Li abbiamo apprezzati – non era facilissimo come battesimo del fuoco e non solo per le temperature – e abbiamo dedicato loro gli scatti in coda alla gallery che segue.



La scaletta degli Afterhours

La sottile linea bianca Ballata per la mia piccola iena È la fine la più importante Ci sono molti modi La vedova bianca Carne fresca Male in polvere Chissà com’è Il sangue di Giuda Il compleanno di Andrea

Encore:

11. La canzone di Marinella (Fabrizio De André cover)

12. Strategie

13. Germi

14. Lasciami leccare l’adrenalina

15. Dea

16. La verità che ricordavo

17. Male di miele

18. Quello che non c’è

Encore 2:

19. Non si esce vivi dagli anni ’80

20. Padania

21. Bye Bye Bombay

Encore 3:

22. Non è per sempre

23. Voglio una pelle splendida



Le foto dei Grida



Le foto dei Palea